На Івано-Франківщині подорожчали фрукти, м’ясо та медпрепарати

У травні 2025 року споживчі ціни на Івано-Франківщині зросли на 1,1% порівняно з квітнем. З початку року інфляція в регіоні склала 5,5%.

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Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Для порівняння, в Україні цей показник у травні становив 1,3%, а з початку року — 5,6% (без урахування тимчасово окупованих територій).

Підвищення цін у травні зафіксували у всіх регіонах країни — від 0,6% до 2,1%.

В Івано-Франківській області найбільше подорожчали харчі та безалкогольні напої — в середньому на 2,3%. Найбільший стрибок цін спостерігався на фрукти — вони подорожчали одразу на 20,1%.

Також суттєво зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти — на 5,1%. Зокрема свинина подорожчала на 9,4%, м’ясо птиці — на 9,2%, яловичина — на 2,7%.

Крім того, на 0,6–3,1% піднялися ціни на маргарин, молоко, хліб, кисломолочні продукти, зернові вироби, безалкогольні напої, масло, макарони, рибу та продукти з риби.

Водночас подешевшали яйця (на 6,4%), рис (на 3,4%) та овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в цілому на 1,5%: тютюнові вироби подорожчали на 1,7%, алкогольні напої — на 1,3%.

У сфері охорони здоров’я подорожчали фармацевтичні препарати, медичні товари й обладнання, а також консультативні послуги — на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,5%. Основна причина — подешевшання палива і мастил на 1,6%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті — на 0,7%.