Какое оборудование для столовой стоит приобрести в первую очередь

Правильно подобранное оборудование для столовых в https://dsto.com.ua/ – залог бесперебойной работы заведения. В первую очередь стоит приобрести технику для приготовления, хранения и раздачи еды. Это обязательные категории, без которых невозможно организовать качественное питание.

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Кроме того, важно учитывать объем гостей, меню и требования к санитарии. Некоторые устройства можно докупить позже, но базовый набор обязателен с самого начала. Рассмотрим ключевые позиции, которые нужны в первую очередь.

1. Тепловое оборудование

Тепловое оборудование – это основа кухни столовой. Оно включает плиты, духовые шкафы, пароконвектоматы и жарочные поверхности.

Электрическая или газовая плита. Главный элемент кухни. Количество конфорок зависит от объема заказов.

Пароконвектомат. Универсальное устройство, заменяющее духовой шкаф, фритюрницу и гриль. Позволяет готовить здоровую пищу.

Жарочная поверхность. Незаменима для быстрого приготовления мяса, овощей и других блюд.

Кипятильник. Обеспечивает подачу горячей воды для чая, кофе и приготовления некоторых блюд.

Фритюрница. Если в меню есть жареная пища, без нее не обойтись.

Без теплового оборудования невозможно готовить горячие блюда. Выбор конкретных моделей зависит от мощности заведения и бюджета.

2. Холодильное оборудование

Продукты должны храниться в надлежащих условиях. Без холодильников и морозильных камер столовая не сможет соблюдать санитарные нормы.

Шкафы и камеры хранения. Используются для охлаждения овощей, мяса и полуфабрикатов.

Морозильники. Подходят для длительного хранения продуктов.

Охлаждаемые витрины. Помогают сохранить свежесть готовых блюд.

Льдогенераторы. Полезны в больших столовых, где подают холодные напитки.

Правильное хранение продуктов снижает риск пищевых отравлений и потерь сырья. Это обязательное оборудование для любой столовой.

3. Линия раздачи

Готовые блюда нужно правильно подавать. Для этого требуется специализированное оборудование.

Прилавки с подогревом. Поддерживают температуру горячих блюд.

Витрины. Для демонстрации выпечки, салатов и десертов.

Кассовые аппараты. Упрощают расчет с клиентами.

Линия раздачи должна быть удобной и эргономичной. Это повышает скорость обслуживания и комфорт гостей.

4. Механическое оборудование

Кухонный персонал не может обойтись без механических помощников. Они упрощают работу и повышают производительность.

Мясорубки. Для переработки мяса и приготовления фарша.

Овощерезки. Ускоряют обработку овощей и фруктов.

Тестомесы. Нужны, если в столовой готовят выпечку.

Такие устройства сокращают время работы поваров и позволяют обслуживать больше клиентов.

5. Моечное оборудование

Санитария на кухне – это основа безопасности питания. Без моечного оборудования невозможно поддерживать чистоту.

Посудомоечные машины. Позволяют быстро мыть большое количество посуды.

Моечные ванны. Для ручной мойки посуды, овощей и инвентаря.

Сушильные столы. Для сушки и хранения чистой посуды.

Грязная посуда – источник бактерий. Поэтому моечное оборудование должно работать бесперебойно.

6. Вспомогательный инвентарь

Кроме техники, в столовой необходимы различные вспомогательные элементы.

Разделочные столы. Рабочие поверхности для приготовления пищи.

Контейнеры для хранения. Герметичность и правильная организация продуктов.

Весы. Для точного взвешивания ингредиентов.

Мелкие, но важные элементы обеспечивают удобство работы персонала.

7. Выбор оборудования: на что обратить внимание

При покупке оборудования для столовой важно учитывать несколько факторов:

Производительность. Техника должна соответствовать объемам приготовления пищи. Например, для крупной столовой необходимы мощные пароконвектоматы и промышленные холодильники.

Техника должна соответствовать объемам приготовления пищи. Например, для крупной столовой необходимы мощные пароконвектоматы и промышленные холодильники. Энергоэффективность. Оборудование с низким энергопотреблением поможет снизить расходы на коммунальные платежи.

Оборудование с низким энергопотреблением поможет снизить расходы на коммунальные платежи. Гигиеничность. Легкость в очистке и соответствие санитарным нормам – ключевые требования. Оптимальный материал – нержавеющая сталь, так как она устойчива к загрязнениям и проста в уходе.

Легкость в очистке и соответствие санитарным нормам – ключевые требования. Оптимальный материал – нержавеющая сталь, так как она устойчива к загрязнениям и проста в уходе. Бренд и гарантия. Известные производители предлагают более надежную продукцию с гарантийным обслуживанием, что снижает риски частых поломок и дополнительных затрат.

Эти факторы помогут избежать проблем в процессе эксплуатации и позволят сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

Первым делом необходимо приобрести тепловое, холодильное и моечное оборудование. Без них столовая не сможет работать. Также важны механические устройства, линия раздачи и вспомогательный инвентарь.

Выбирая оборудование, учитывайте масштабы столовой и меню. Чем выше нагрузка, тем мощнее должна быть техника. Лучше вложиться в качественные модели – это снизит риск поломок и дополнительных затрат.