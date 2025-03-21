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Пожежа на полі в Івано-Франківській області.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через пожежу сухої трави загорілася господарська будівля в Старобогородчанській громаді

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 09:35
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У селі Скобичівка, Старобогородчанської ТГ, через пожежу сухої трави вогонь перекинувся на господарську будівлю, спричинивши пожежу на площі 50 кв. м.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

За добу вогнеборці ліквідували 40 пожеж в екосистемах області.

На Прикарпатті рейдові групи щодня проводять профілактичну роботу з населенням щодо запобігання пожежам в екосистемах та виявлення паліїв сухої трави. Вчора, під час рейдів, працівники ДСНС склали 7 адміністративних протоколів на правопорушників по всій території області.

Рятувальники закликають громадян припинити спалювати суху траву, адже вогонь нищить екосистеми, загрожує житловим будинкам і може призвести до травмувань та загибелі людей.

Гори, ліс, поле з обгорілою травою, весна.
Жінки та вогонь у лісі
Пожежник гасить трав'яну пожежу на пагорбі.
Представники ДСНС Івано-Франківська розмовляють з місцевим жителем.
Пожежник гасить вогонь біля дороги, багато диму.
Пожежник гасить вогонь у сухій траві лісу.
Рятувальники гасять пожежу на полі.
Краєвид з селом і пагорбами, весняний день.