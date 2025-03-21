Через пожежу сухої трави загорілася господарська будівля в Старобогородчанській громаді

У селі Скобичівка, Старобогородчанської ТГ, через пожежу сухої трави вогонь перекинувся на господарську будівлю, спричинивши пожежу на площі 50 кв. м.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
За добу вогнеборці ліквідували 40 пожеж в екосистемах області.
На Прикарпатті рейдові групи щодня проводять профілактичну роботу з населенням щодо запобігання пожежам в екосистемах та виявлення паліїв сухої трави. Вчора, під час рейдів, працівники ДСНС склали 7 адміністративних протоколів на правопорушників по всій території області.
Рятувальники закликають громадян припинити спалювати суху траву, адже вогонь нищить екосистеми, загрожує житловим будинкам і може призвести до травмувань та загибелі людей.