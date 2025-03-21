Чотири прикарпатські громади позмагаються за звання найкращого туристичного села

Вигода, Делятин, Криворівня та Липовиця братимуть участь у міжнародному конкурсі «Найкращі туристичні села».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Івано-Франківщина туристична, передає Правда.іф

6 лютого 2025 року Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) оголосило відбір заявок на конкурс ООН Туризм «Найкращі туристичні села 2025».

Мета ініціативи – привернути увагу до сіл та селищ, де туризм допомагає не тільки зберегти та популяризувати історичні, географічні, культурні, соціально-економічні, природні, екологічні, етнічні та гастрономічні особливості, а й надає можливість охороняти біорізноманіття регіону та підвищує внесок туристичної сфери в економічний розвиток сільської місцевості.

Прийом заявок було завершено 17 березня 2025 року.

Завдяки активній, цілеспрямованій, злагодженій співпраці представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, локального туристичного бізнесу та громадського сектору Івано-Франківська область буде представлена 4 аплікантами – Вигодською, Делятинською, Верховинською, Спаською територіальними громадами. Відповідно за міжнародне звання найкращого туристичного села 2025 року позмагаються селище Вигода, селище Делятин, село Криворівня та село Липовиця.

“Селище Вигода – гідний представник області у конкурсі завдяки своїм унікальним ініціативам у сфері сталого туризму, збереження природної та культурної спадщини” – вважає головний спеціаліст сектору економіки, інвестицій та проєктної діяльності Вигодської селищної ради Тетяна Настасяк.

Вигода відома своєю головною атракцією – “Карпатським трамваєм”, який проходить мальовничими маршрутами через заповідні ліси, водоспади і мінеральні джерела, залучаючи туристів з усієї України та з-за кордону. Ключову роль у збереженні історії, популяризації регіону відіграє “Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» – інтерактивний музей, що розповідає про історію місцевої залізниці, природу Карпат і традиційний карпатський побут. Центр став не лише туристичним осередком, а й платформою для обміну досвідом між громадами та освітніми ініціативами.

Важливим рушієм розвитку сільського туризму є кластер “Бойківський колорит”, який об’єднує 27 представників туристичного бізнесу та організовує різноманітні гастрономічні й етнографічні фестивалі.

За словами начальника відділу соціально-економічного розвитку, туризму, інвестицій та проектної роботи Делятинської селищної ради Сергія Ковальчука, Делятин бере участь у конкурсі “The Best Tourism Villages by UN Tourism”, щоб підвищити міжнародну впізнаваність селища як перспективного туристичного напрямку.

Ця ініціатива допоможе залучити інвестиції, сприяти розвитку екологічного та культурного туризму, а також підтримати місцевих підприємців. Визнання на глобальному рівні відкриє можливості для співпраці з іншими туристичними громадами, залучення нових відвідувачів і покращення інфраструктури. Крім того, участь у мережі UN Tourism дозволить перейняти кращі практики сталого туризму, що сприятиме збереженню природної та культурної спадщини громади.

Криворівня – автентичне карпатське село, розташоване в долині Чорного Черемоша з багатою культурною спадщиною. Тут розташовано дев’ять музеїв, що зберігають історію та традиції гуцулів, найстаріша дерев’яна церква Гуцульщини (1719 р.), традиційні хати-ґражди, самобутній гуцульський архітектурний стиль. Криворівню називають “Українськими Афінами” – село відіграло ключову роль у культурному, науковому та мистецькому житті України. Це місце, що об’єднувало найкращих інтелектуалів свого часу, стало потужним осередком українського духу, де формувалася національна свідомість і зберігалася автентична гуцульська культура.

Як зазначає начальник відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці Верховинської селищної ради Василь Нагірняк, Криворівня – міжнародна платформа розвитку Карпат. У селі періодично відбувається форум “Via Carpatia”, який об’єднує експертів, урядовців та інвесторів для обговорення туризму як драйвера економіки, збереження екосистеми Карпат, інфраструктурних та інноваційних рішень. Криворівня гармонійно поєднує збереження гуцульської культури із сучасними підходами до туризму. Село активно розвиває інтерактивні музейні проєкти, екологічні ініціативи, гастротуризм та розвиток сироваріння, туристичну навігацію. Завдяки таким змінам Криворівня стає ключовим центром гуцульської культури та інноваційного туризму, де автентичність оживає у сучасному форматі.

Липовиця – це село, яке поєднує давні традиції та природну велич, саме тому воно стало претендентом на участь у конкурсі «Найкращі туристичні села». Це місце, де з покоління в покоління передається ремесло решетарства, а навколишні краєвиди надихають мандрівників. Село вражає не лише своєю культурною спадщиною, а й природними перлинами – мальовничою горою Брустуруватою, загадковим Ялинівським каменем, водоспадом Казарка.

Начальник відділу економіки, інвестицій та зовнішніх зв’язків Спаської сільської ради Світлана Гелин зазначила: “Подання заявки – це не просто крок до міжнародного визнання, а й шанс привернути увагу до села, його громади та потенціалу. Ми прагнемо показати світові, що Липовиця – це не просто точка на мапі, а місце сили, де традиції живуть у серцях людей, а природа розповідає власну унікальну історію”.

Нагадуємо, що за умовами конкурсу, від кожної країни може бути не більше 8 учасників. Кандидатів від України відбиратиме спеціально створена при ДАРТ комісія з незалежних експертів, котрі оцінюватимуть заявки відповідно до вимог UN Tourism. Партнером ДАРТ в організації конкурсу виступає ГО “Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні”.

Учасники, які пройдуть відбір в Україні, будуть подані на розгляд незалежної зовнішньої Консультативної ради при UN Tourism, до складу якої входять експерти з різних галузей. Вони оцінюватимуть заявки відповідно до трьох основних ознак сталого розвитку територій: економіка, соціальна сфера та навколишнє середовище. Перелік сіл, які пройшли відбір, буде оголошений на офіційних ресурсах UN Tourism та ДАРТ у четвертому кварталі поточного року.