На Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу загиблого воїна Скорохода Сергія

У суботу, 22 березня, Калуська громада прощатиметься з полеглим Героєм Сергієм Скороходом
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Андрій Найда, передає Правда.іф.
Завтра, 22 березня, о 10:00 — виїзд траурної колони з тілом Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
-вул. Івано-Франківська;
-вул. Бандери;
-вул. Грушевського;
-вул. Винниченка;
-пр. Лесі Українки;
-б-р Незалежності;
-вул. Європейська;
-ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 10:30.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 22 березня, о 14:00.
Відправа – в церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.
Поховають загиблого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.
Вічна пам’ять і шана Героєві Сергію Скороходу!