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Чоловік у камуфляжі, текст: громада зустрічає героя
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу загиблого воїна Скорохода Сергія

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 10:06
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У суботу, 22 березня, Калуська громада прощатиметься з полеглим Героєм Сергієм Скороходом

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Повідомляє Андрій Найда, передає Правда.іф.

Завтра, 22 березня, о 10:00 — виїзд траурної колони з тілом Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

-вул. Івано-Франківська;

-вул. Бандери;

-вул. Грушевського;

-вул. Винниченка;

-пр. Лесі Українки;

-б-р Незалежності;

-вул. Європейська;

-ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 10:30.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 22 березня, о 14:00.

Відправа – в церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховають загиблого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять і шана Героєві Сергію Скороходу!