Kalush Orchestra потрапив у скандал через відмову підтримати збір для ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні у 2022 році з піснею “Стефанія”, потрапив у гучний скандал. Виявилося, що у своїх соцмережах музиканти не хочуть допомагати зі зборами для ЗСУ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на РБК-Україна

Що відомо про скандал та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Kalush Orchestra нарвалися на “шакалячий експрес”

Так, все почалося з того, що волонтери відкрили новий збір для ЗСУ. Донати потрібні для того, аби 92 бригада отримала “комплекс розвідувально-вражаючої дії – Пугач + Дзиґа”. А щоб заохотити тих, хто підтримує захисників нашої країни, було визначено приз, який отримає випадковий донатер – гітара з автографами Kalush Orchestra.

Коли ж одна з організаторок збору звернулася до гурту, аби музиканти підтримали цю акцію та зробили “репост” в соцмережах, вона отримала дивну відповідь. На сторінці кооперації, де відповідає менеджер музикантів, дівчині написали, що такі збори Kalush Orchestra не підтримає.

“На жаль гурт не публікує та не поширює інформацію репостами зборів, які несуть характер зброї. На жаль не зможемо зробити репост. При наступному зборі НЕ на зброю ми обов’язково поширено його у сторіс. Дякуємо за розуміння”, – йшлося у відповіді представників гурту.

Реакція суспільства

На ситуацію вже відреагували стендапер-волонтер Василь Байдак та учасники гурту Курган & Agregat.

Реакція Байдака (скріншот)

“Гурт не хоче допомогти зібрати на дрон, то допоможіть ви. І можна виграти їх гітару. Калуш не репостить збори на зброю. Блін, виходить, гурт Калуш – Австрія? Якщо гурт не збирає на дрони, то їх гітара збирає. Бо гітара розуміє, що НЕ зброя має бути там де НЕ війна”, – написав Василь та залишив лінк на збір.

Реакція Байдака (скріншот)

“Гурт не хоче допомогти зібрати на дрон, то допоможіть ви. І можна виграти їх гітару. Калуш не репостить збори на зброю. Блін, виходить, гурт Калуш – Австрія? Якщо гурт не збирає на дрони, то їх гітара збирає. Бо гітара розуміє, що НЕ зброя має бути там де НЕ війна”, – написав Василь та залишив лінк на збір.

“Якщо це неправда, то гурт Калуш, будь ласка, якось відреагуйте на це. А якщо це правда, то, народ, це п*зда! Тобто хтось має вас захищати, ваших рідних, ваші домівки, гинуть щодня найкращі українці, молоді хлопці, дівчата. Щоб ви, б**ть що? А допомагати країні на**й треба чи що?!” – гнівно сказав Раміл.

Волонтер присоромив гурт, адже якщо музиканти, як вказують їхні менеджери, дійсно не репостять збори на зброю, то вони не підтримували військових протягом усієї повномасштабної війни.

Тим часом, на сторінці Kalush Orchestra не з’явилося нових дописів чи Stories, в яких гурт якось відреагував би на скандал. А коментарі під дописами музикантів вже “палають”. Юзери пишуть: