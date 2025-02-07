Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються з волонтером Ігорем Коржаком

Під час останньої поїздки на схід прикарпатський волонтер Ігор Коржак потрапив у ДТП та отримав травми несумісні із життям.

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Про це повідомляє Благодійний фонд «Червоне Серце», якого Ігор був співзасновником, передає Правда.іф

Панахида за Ігорем відбудеться сьогодні, 7 лютого о 18 годині, у Будинку смутку на вул.Ребета, 3, м.Івано-Франківськ.

Похорон відбудеться завтра, 8 лютого, в Церкві Св.Великомученика Дмитрія о 13:00 на вул.Нечуя-Левицького, 6, м.Івано-Франківськ.

Ховатимуть на кладовищі в Меморіальному комплексі «Демʼянів Лаз»