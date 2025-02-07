Маскувальні Феї припиняють виконувати замовлення на сітки з фронту

Через велику нестачу волонтерів – добровольців та понад дві сотні запитів від військових на виготовлення маскувальних сіток, Маскувальні Феї припиняють приймати замовлення.

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Про це у своєму пості відчаю повідомляють Маскувальні Феї та Добро-Дії, передає Правда.іф.

“Мусимо визнати: ми не вигрібаємо! Нових помічників нема, а наші досвідчені, скоріш за все, втомились… Купкою романтиків-відчайдухів ми всі потреби не закриємо, а лиш трощимо своє здоров’я: фізичне й ментальне: непідйомними вантажами, дедлайнами й докорами сумління за невчасно виконані замовлення”, – йдеться у дописі.

Наразі в черзі 257 сіток у запитах від військових з передової.

В організації зазначають, що їх сила завжди була в людях. Але, не зважаючи на рекламу в транспорті, етери на радіо і ТБ, співпраця в ЗВО, створення мінінального затишку й умов на локаціях, люди не приходять. На локаціях працюють одні й ті самі люди і в малій кількості. Також щороку волонтерські об’єднання проходять різні етапи активності у своїй діяльності: