Калуш отримає гроші від уряду на безбар’єрні вулиці

До кінця 2025 року в Калуші з’явиться сучасний безбар’єрний маршрут завдовжки понад 6 км.

Вулиці міста оновлять у межах всеукраїнського проєкту «Рух без бар’єрів», аби зробити пересування комфортнішим для всіх мешканців — зокрема людей з інвалідністю, батьків з візочками та літніх людей.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Галка

Калуш став одним із 15 міст, де до кінця 2025 року оновлять ключові вулиці в межах проєкту «Рух без бар’єрів». У місті модернізують понад 6 км інфраструктури на вулицях Івано-Франківська, Медична, Грушевського, Долинська, Пекарська та Каракая. Роботи передбачають створення зручних маршрутів до медзакладів, громадських установ, шкіл та магазинів.

Це частина загальноукраїнської ініціативи, що охоплює 15 пілотних громад. Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад і територій у співпраці з ГО «Безбар’єрність» в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Його мета — зробити міста зручнішими для всіх, зокрема людей з інвалідністю, батьків з візочками та літніх людей.

Загалом оновлення охопить близько 100 км маршрутів у різних містах, де вже стартували перші роботи.