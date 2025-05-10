Зеленський і четверо європейських лідерів обговорили з Трампом кроки для завершення війни

Президент Володимир Зеленський та лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Правда ІФ з посиланням на Укрінформ.

«Після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з понеділка», – наголосив глава української дипломатії.

За його словами, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.