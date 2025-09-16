Калушани попрощалися з воїном Олександром Шуликом, який більше 2 років вважався зниклим безвісти

Із січня 2023 року Олександр Шулик вважався зниклим безвісти.

Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Чин парастасу відбувся у ПК “Мінерал” о 10:45 за участі великої кількості священнослужителів та калушан. Згодом о 14:00 траурна колона відправилася до Собору Всіх Святих Землі Української (ПЦУ), де розпочалося похоронне богослужіння. Поховали Героя Олександра Шулика на Алеї Слави Калуського міського кладовища.

Олександр Шулик народився 8 листопада 1983 року. Із початком повномасштабного вторгнення, у липні 2022 року Олександр долучився до лав Збройних Сил України. На війні служив водієм 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

12 вересня до Калуської громади надійшло офіційне сповіщення про те, що військовий загинув 24 січня 2023 року в Донецькій області під час танкового обстрілу та спроби прориву позицій підрозділу.