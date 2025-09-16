ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Помер ветеран АТО Андрій Боднар з Прикарпаття

Автор: Уляна Роднюк
16/09/2025 15:42
В Івано-Франківській області помер ветеран російсько-української війни Андрій Боднар, який брав участь в АТО з 2014 року. 

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івана Жовніра.

 Андрій Боднар народився 27 серпня 1979 року у селі Вишнів Букачівецької селищної громади. Після закінчення Вишнівської школи навчався в Івано-Франківську.

“Згодом одружився з дружиною Тетяною. Подружжя виховувало сина Андрія. З часом, коли країну торкнулася війна, став на її захист. Отримав поранення і весь час боровся за своє життя”, — написав староста на сторінці села у Facebook.

17 вересня о 14:00 у селі Вишнів почнеться прощання з ветераном Андрієм Боднаром.

