На Прикарпатті судили пенсіонера, який вкрав двигун, щоб «повернути борг»

Суд визнав винним місцевого мешканця у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Снятинського районного суду від 8 вересня 2025 року, пише Фіртка.

Як встановили, у грудні 2024 року чоловік пішов до господарства свого знайомого, щоб з’ясувати обставини особистих цивільно-правових відносин між ними, однак двері ніхто не відчинив. Опісля у підсудного виник злочинний умисел викрасти бензиновий двигун до катерного човна, який знаходився на подвір’ї без нагляду.

Спочатку пенсіонер повернувся додому, а потім знову прийшов до господарства, відтягнув двигун та заховав його неподалік. Опісля знову повернувся та таємно викрав бензиновий двигун до катерного човна марки «Yamaha» моделі «20СМ», вартість кого оцінюють у понад 32 тисячі гривень. Двигун належав сину власника господарства.

Зловмисник перетягнув викрадений двигун на санях до свого обійстя та сховав у підсобному приміщенні. Його дії зафіксували камери відеоспостереження.

У суді обвинувачений визнав провину, пояснивши, що вважав викрадення способом «змусити» повернути борг, нібито заборгований батьком потерпілого. Чоловік щиро розкаявся. Потерпілий претензій не мав і просив суд не карати суворо.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк у два роки.

Окрім того, з підсудного стягнули понад 2,6 тисячі гривень судових витрат. Викрадений двигун суд призначив повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.