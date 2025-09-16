Андрій Хома – у символічній збірній 6-го туру VBET Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну чергового туру VBET Першої ліги сезону 2025/26. Приємно, що після виїзної нічиєї з “Металістом” (2:2) до числа найкращих гравців туру увійшов нападник івано-франківської команди Андрій Хома, який забив сам і заробив пенальті наприкінці гри.

Для форварда “Прикарпаття-Благо” – це 30-й гол у Першій лізі і третє потрапляння до 11-ки кращих гравців у цьому сезоні.

Матч в Ужгороді несприятливо складався для прикарпатців – хоча вони зусиллями того ж Хоми провели пристрілку, Металіст забезпечив собі перевагу ще в першому таймі, а після перерви подвоїв рахунок.

Фактично все йшло до першої перемоги харків’ян – але в самій кінцівці за кілька хвилин гості все перевернули з ніг на голову. І ключову роль у цьому відіграв саме Хома.

Спершу на 86-й хвилині забив з передачі Жмуйди, а потім заробив пенальті, яке реалізував Француз. Надвольова нічия Прикарпаття-Благо стала можливою, зокрема, завдяки вдалій грі молодого нападника.