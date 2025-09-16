Франківці скаржаться на гучний звук від автівок та мотоциклів, які їздять вулицями без шумопоглиначів

Зі слів військового психолога Ігоря Вовчука, такий шум може негативно впливати й на емоційний стан ветеранів. Водночас начальник відділу готовності реагування на надзвичайні ситуації обласного центру контролю та профілактики хвороб Віталій Фіглевський каже, що в Івано-Франківську не зафіксували перевищень санітарних норм шуму, що становить понад 70 децибелів.

Як цю проблему коментують у поліції та місцевій владі — у матеріалі Суспільного.

Франківка Оксана Корінчук каже: вуличний рев моторів автомобілів та мотоциклів чують навіть її співрозмовники через телефон, коли вона перебуває вдома. Жінка вважає, що у місті варто обмежити гучну їзду.

“Дуже заважає, не дає відпочити, розслабитися. Навіть після опівночі, коли триває комендантська година, на це все одно не зважається. Є таке. Влітку — неможливо. Вікно відчиниш і чути цей звук від мотоциклів, від машин”, — говорить Оксана Корінчук.

Місцевий житель Олег Пащин щоночі чує гучну їзду за вікном. З його слів, власників таких транспортних засобів варто зобов’язати ставити шумопоглиначі, бо в місті такий звук є неприйнятним як у воєнний, так і у мирний час.

“На самих початках [війни], то прокидався. Зараз більше звик, але все одно час від часу можу прокидатися від таких звуків. Коли вдарили ракети по Львову, я був там, то мене пару місяців трохи “тригерило”. Але, як кажуть, звик”, — розповідає Олег Пащин.

Катерина Томаш додає: “Не потрібно їхати гучно, не треба заважати мирним громадянам спати. І я вважаю, що це — дуже егоїстично і неправильно”.

Володимир Висоцький займається автоспортом майже 20 років. Він не схвалює їзду на гучних швидкісних авто у місті. Втім розуміє тих, хто це робить, адже власники швидких авто чи мотоциклів не мають де випробувати свій транспорт.

“Є вихлопні системи з додатковими “заглушками”, заслінками інакшими словами. І можна їх також використовувати й не їздити постійно з таким шумом, а тільки в певний період. На жаль, тренуватися в нашому регіоні немає де. І тому, навіть коли нам потрібно підлаштувати свій автомобіль — підвіску, двигун, програму управління двигуном, ми мусимо використовувати дороги загального користування. Ми їдемо в бік гір або десь навколо міста, але переважно робимо це вдень і дуже короткочасно. Відповідно, тренуємося тоді, коли приїжджаємо на перегони в Київ, за день до змагання. І це дуже мало. Цього не вистачає. Звісно, ми одразу не конкурентні”, — говорить Володимир Висоцький.

Рівень шуму в містах Прикарпаття вимірюють працівники центру контролю та профілактики хвороб. Начальник відділу готовності реагування на надзвичайні ситуації Віталій Фіглевський каже, що шум на вулицях міста вдень не має перевищувати 70 децибелів, а вночі — 60. З його слів, в Івано-Франківську вимірюють рівень шуму на 19 локаціях.

“Перевищень у цьому році не зафіксували. Але дійсно є проблеми, тому що Івано-Франківськ насичується автотранспортом. Є випадки, що він вже вичерпав свій ресурс. Також певні категорії несвідомих громадян втручаються в мотори, відповідно, проводять їхній тюнінг і знімають глушники. Якщо до нас звернуться, ми з радістю візьмемо участь щодо визначення рівня шуму певного автотранспорту або мототехніки, бо зупиняти не маємо права”, — говорить Фіглевський.

За його словами, надмірний тривалий шум може негативно впливати на здоров’я людей, а саме: на нервову, травну систему. Окрім того, може розвинутися шумова хвороба.

Будь-який гучний звук для військовослужбовців чи ветеранів спрацьовує, як тригер, каже військовий психолог Ігор Вовчук, який теж брав участь у бойових діях. З його слів, людина, яка повернулася з війни, не завжди свідомо починає реагувати на гучний звук. У неї запускається механізм самозбереження.

“Людина через кілька секунд прокинеться після того, як вона вже буде лежати на землі, тому що її реакція спрацювала автоматично. І оцей патерн — він настільки засвоївся, що людина не підвладна, її поведінка неконтрольована в цьому випадку. Якщо людина вміє працювати із власним тілом, із власною тривогою, то вона все одно відчуває на собі біль оцього механізму, який вмикається. Тому що це хоче запустити реакцію “бий-біжи”, — розповідає Ігор Вовчук.

Ветеран російсько-української війни Ігор Дикий каже: засуджує їзду на транспортних засобах, у яких використовуються “прямотоки”, тобто авто мають модифіковану гучну вихлопну систему.

“У нас і так нерви на межі з тими “шахедами”. І воно нагадує ті звуки, а я ще — після двох років фронту. Мене взагалі бісять голосні звуки. А вони “кайфують”, бо мають право, бо люблять це. Вони не зважають на те, що вже 23:00, люди сплять, діти малі, навіть у дорослих нерви починають закипати”, — додає Ігор Дикий.

Начальник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко у відповіді на інформаційний запит Суспільного щодо того, яких заходів вживають поліцейські у випадках гучної їзди, написав:

“Патрульні поліцейські реагують на всі виклики, що надходять за телефонним номером екстреної служби 102, однак правилами дорожнього руху України не встановлено прямої норми щодо заборони експлуатації транспортних засобів без використання шумопоглинача”.

Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міськради Михайло Смушак сказав Суспільному телефоном, що міська влада не має впливу на людей, які гучно їздять, бо законодавством це ніяк не передбачено.