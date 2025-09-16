ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську ймовірно замінували університети та низку торгових центрів
У Франківську ймовірно замінували університети та низку торгових центрів

Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 14:06
16 вересня в Івано-Франківську надійшло повідомлення про ймовірне замінування чотирьох університетів та кількох торгових центрів.

Про це своїх читачів інформує новинний портал Правда.іф.

Йдеться про ймовірне мінування:

  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
  • Університет Короля Данила;
  • Івано-Франківський національний медичний університет;
  • ТЦ ПАНОРАМА PLAZA ;
  • ТЦ MENS PROSTIR;
  • Veles;

Також надійшло повідомлення про ймовірне мінування Тисменицького суду. На місці працюють відповідні служби. Інформація перевіряється

