У Франківську ймовірно замінували університети та низку торгових центрів

16 вересня в Івано-Франківську надійшло повідомлення про ймовірне замінування чотирьох університетів та кількох торгових центрів.

Про це своїх читачів інформує новинний портал Правда.іф.

Йдеться про ймовірне мінування:

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Університет Короля Данила;

Івано-Франківський національний медичний університет;

ТЦ ПАНОРАМА PLAZA ;

ТЦ MENS PROSTIR;

Veles;

Також надійшло повідомлення про ймовірне мінування Тисменицького суду. На місці працюють відповідні служби. Інформація перевіряється