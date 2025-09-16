У Франківську ймовірно замінували університети та низку торгових центрів

16 вересня в Івано-Франківську надійшло повідомлення про ймовірне замінування чотирьох університетів та кількох торгових центрів.
Про це своїх читачів інформує новинний портал Правда.іф.
Йдеться про ймовірне мінування:
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- Університет Короля Данила;
- Івано-Франківський національний медичний університет;
- ТЦ ПАНОРАМА PLAZA ;
- ТЦ MENS PROSTIR;
- Veles;
Також надійшло повідомлення про ймовірне мінування Тисменицького суду. На місці працюють відповідні служби. Інформація перевіряється