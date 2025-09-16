ЄС розглядає варіант повної заборони на в’їзд для росіян

Прихильники повної заборони — країни Балтії, Польща і Фінляндія; залежні від туризму країни побоюються таких крутих заходів.

Країни Європейського союзу розглядають варіант запровадження повної заборони на в’їзд для російських туристів в межах 19-го пакету санкцій проти рф, повідомляє Euractiv з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

“Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, тоді як їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці», — сказав один із європейських дипломатів.

За його словами, ті, кому дають візи і хто відвідує ЄС, часто є представниками середнього класу Росії.

Повністю заборонити в’їзд російським туристам пропонують країни Балтії, Польща і Фінляндія, але Франція і південноєвропейські країни, що залежать від туризму, побоюються такого заходу, пояснював раніше депутат європарламент Томаш Здеховскі.

Він зазначив, що як компроміс обговорюється введення квот на видачу шенгенських віз туристам з Росії, а також збільшення термінів розгляду заяв та консульського збору.

Крім візових обмежень до 19-го пакету санкцій може увійти запропонована Польщею заборона на вільне переміщення Шенгенською зоною для російських дипломатів. Варшава вважає за необхідне обмежити його виключно країною — членом ЄС, де вони акредитовані.

Приводом для обговорення подібних обмежень стала рекордний притік російських туристів в ЄС.

За даними Єврокомісії, у 2024 році Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю заявок на шенгенські візи. Зокрема, кількість поданих заяв від росіян становило близько 606 тисяч. Дозвіл на в’їзд змогли дістати понад 500 тис. осіб.

Найбільше віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) і Греція (60 тис.).