ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони вразили Саратовський нафтопереробний завод. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони вразили Саратовський нафтопереробний завод. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 13:00
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області рф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

«Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн», — йдеться в повідомленні.

Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України.

СХОЖІ НОВИНИ