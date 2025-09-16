Сили оборони вразили Саратовський нафтопереробний завод. ВІДЕО

У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області рф.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

«Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн», — йдеться в повідомленні.

Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України.