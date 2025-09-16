ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську бус збив пішохода. ФОТО
У Франківську бус збив пішохода. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 12:36
Прикарпатські поліцейські розслідують обставини автопригоди, у якій травмувався пішохід.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 15 вересня близько 20:00 в Івано-Франківську на вулиці Галицькій, повідомили Правді в поліції Прикарпаття.

Правоохоронці попередньо встановили, що 38-річний житель Коломиї, керуючи вантажним автобусом «Mercedes-Benz Sprinter», рухаючись вулицею Галицькою, допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Дорожньо-транспортна пригода вночі із знаком попередження.

Травмованого чоловіка, 1959 року народження, жителя села Підлісся госпіталізовано до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Темний фургон на нічній дорозі

