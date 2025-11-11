ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Калуська громада проведе сьогодні в останню полеглого героя Сергія Дрануту

Автор: Ігор Василик
Вшанування героя Сергія Дранути громадою України
У вівторок, 11 листопада, Калуська міська територіальна громада прощатиметься із 31-м річним Героєм Сергієм Дранутою, який загинув боронячи українську землю від ненависних московитських окупантів, повідомляє міський голова Калуської громади Андрій Найда, пише інформаційний ресурс Правда іф.

О 10.00 годині 11 листопада відбудеться виїзд траурної колони із Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  •  пр. Лесі Українки;
  • вул. Б. Хмельницького, 1 – зупинка
  • вул. Героїв України;
  •  вул. Євшана;
  • ПК «Мінерал».

Парастас розпочнеться о 10:40 годині.

  • Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 11 листопада, о 14:00 годині від ПК «Мінерал».
  • Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
  • Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять та слава Героєві Сергію Дрануті, йдеться у повідомлені.

Андрій Найда

