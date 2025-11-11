У вівторок, 11 листопада, Калуська міська територіальна громада прощатиметься із 31-м річним Героєм Сергієм Дранутою, який загинув боронячи українську землю від ненависних московитських окупантів, повідомляє міський голова Калуської громади Андрій Найда, пише інформаційний ресурс Правда іф.
О 10.00 годині 11 листопада відбудеться виїзд траурної колони із Калуської ЦРЛ маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- пр. Лесі Українки;
- вул. Б. Хмельницького, 1 – зупинка
- вул. Героїв України;
- вул. Євшана;
- ПК «Мінерал».
Парастас розпочнеться о 10:40 годині.
- Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 11 листопада, о 14:00 годині від ПК «Мінерал».
- Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
- Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.
Вічна пам’ять та слава Героєві Сергію Дрануті, йдеться у повідомлені.