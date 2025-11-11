У понеділок 10 листопада, до Городенківської міської територіальної громади прибув скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа Сарамаги, повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади – Офіційна сторінка .
Зустріч героя
Вчора мешканці Городенківської громади на колінах зустріли полеглого Захисника Романа Сарамагу, мешканця села Михальче, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора, інформує читачів Правда іф.
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.
У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України, йдеться у повідомлені.
Церемонія прощання з Героєм розпочнеться 11 листопада, у вівторок, о 10:00 годині.