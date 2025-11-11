ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні Дубовецька громада проведе в останню путь захисника Петра Бабельського

Автор: Ігор Василик
Фото чоловіка та свічка пам’яті воїну України
Минулого тижня, у лікарні міста Дніпра від отриманого на фронті важкого поранення помер оборонець з Прикарпаття Петро Бабельський — боєць із Дубовецької сільської територіальної громади на Івано-Франківщині.

Петро Бабельський народився 16 серпня 1980 року у селі Лани. Служив у лавах Збройних сил України водієм-електриком роти безпілотних авіаційних комплексів, повідомляє Дубовецька територіальна громада.

«Під час виконання бойового завдання 03 листопада 2025 року отримав важке поранення поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області»

Захисник помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

Вчора 10 листопада, герой “на щиті” повернувся до рідного дому.

Похорон Героя відбудеться у вівторок, 11 листопада, о 13.00 годині.

Просимо гідно віддати останню шану воїну, який поклав своє життя за нас з вами.

Портрет чоловіка на світлому фоні
Петро Бабельський

