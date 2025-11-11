ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день – 11 листопада: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Календар листопад 2025 року українською мовою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

11 листопада – 65 років виповнюється Володимиру Гросевичу (1960), поету, лауреату літературної премії ім. Л. Мартовича, члену НСПУ (2012), уродженцю с. Комарів Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району);

  • 45 років виповнюється Роману Бончуку (1980), художнику та дизайнеру, автору проєкту першого в Україні Музею «Небесної Сотні» у Івано-Франківську. Є автором найбільшої в Україні картини – «Хроніка України». Уродженець м. Івано-Франківська.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ