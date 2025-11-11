Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
11 листопада – 65 років виповнюється Володимиру Гросевичу (1960), поету, лауреату літературної премії ім. Л. Мартовича, члену НСПУ (2012), уродженцю с. Комарів Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району);
- 45 років виповнюється Роману Бончуку (1980), художнику та дизайнеру, автору проєкту першого в Україні Музею «Небесної Сотні» у Івано-Франківську. Є автором найбільшої в Україні картини – «Хроніка України». Уродженець м. Івано-Франківська.
