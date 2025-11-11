У понеділок, 10 листопада, Ланчинська громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Героя Володимира Микитишина.
Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Полеглий Герой Володимир Микитишин воював з початку повномасштабного російського вторгнення з лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.
До рідної домівки, вистеленої квітами і лампадками , розпістерши прапори зійшлись односельчани , щоб засвідчити вдячність за мужність, самопожертву і захист, а також розділити з рідними Володимира біль втрати.
Чин парастасу розпочнеться в вівторок о 17:00 годині
Чин Похорону в середу об 11:00 годині