Сьогодні у Ланчинській громаді розпочинаються заходи прощання за полеглим героєм Володимиром Микитишиним

Автор: Ігор Василик
Український військовий та свічка пам’яті герою
У понеділок, 10 листопада, Ланчинська громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Героя Володимира Микитишина.

Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Полеглий Герой Володимир Микитишин воював з початку повномасштабного російського вторгнення з лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.

Люди тримають червоно-чорний прапор уздовж дороги
Зустріч полеглого Володимира Микитишина

До рідної домівки, вистеленої квітами і лампадками , розпістерши прапори зійшлись односельчани , щоб засвідчити вдячність за мужність, самопожертву і захист, а також розділити з рідними Володимира біль втрати.

Чин парастасу розпочнеться в вівторок о 17:00 годині

Чин Похорону в середу об 11:00 годині

Український військовий на тлі прапора України
Володимир Микитишин

