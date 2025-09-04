Калуська громада провела в останню путь воїна Миколу Різничука

Микола Різничук народився 29 листопада 1972 року в багатодітній родині у с. Боднарів. У рідному селі виріс і закінчив школу, а згодом навчався у Войнилівському училищі, де здобув професію тракториста. Працював, а відтак був призваний на строкову службу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.

В 1993 році одружився. У шлюбі народилося двоє дітей – донечка Марія, яка, на жаль, померла ще немовлям, та син Роман.

Воїн самовіддано служив стрільцем 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 26 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині наш оборонець загинув.

Сьогодні рідні, друзі, мешканці громади прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України.

Похоронили Героя на кладовищі рідного села Боднарів.