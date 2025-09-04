ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прощання з героєм, церемонія вшанування загиблого воїна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада провела в останню путь воїна Миколу Різничука

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 15:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Микола Різничук народився 29 листопада 1972 року в багатодітній родині у с. Боднарів. У рідному селі виріс і закінчив школу, а згодом навчався у Войнилівському училищі, де здобув професію тракториста. Працював, а відтак був призваний на строкову службу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.

В 1993 році одружився. У шлюбі народилося двоє дітей – донечка Марія, яка, на жаль, померла ще немовлям, та син Роман.

Воїн самовіддано служив стрільцем 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 26 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині наш оборонець загинув.

Сьогодні рідні, друзі, мешканці громади прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України.

Похоронили Героя на кладовищі рідного села Боднарів.

СХОЖІ НОВИНИ