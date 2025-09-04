У Калуші скликають позачергову сесію міськради

У четвер, 4 вересня, відбудеться 95-та позачергова сесія Калуської міської ради, на якій депутати розглянуть вісім питань порядку денного. Серед них – два важливі звернення.

Про це пише Калуська міська рада.

Депутати планують звернутися до Президента України з проханням надати громадянство України Олегові Бутусіну — батькові Героїв України Леоніда та Романа Бутусіних, які загинули 9 березня 2022 року в бою під час оборони села Лукашівка на Чернігівщині.

У зверненні наголошується на кількох підставах: політичні переслідування на етнічній батьківщині, участь добровольцем у бойових діях проти ворожих військ, виховання багатодітної родини та активна благодійна діяльність.

Окремо акцентується на тому, що вже два роки сім’я Бутусіних виховує двох прийомних дітей. Проте через відсутність громадянства в Олега Бутусіна родина не має юридичної можливості їх усиновити

Ініціативу другого звернення підтримали громадські та релігійні організації Калущини. Депутати планують звернутися до Верховної Ради та Президента стосовно виживання української нації та національної безпеки держави.

Серед запропонованих ініціатив:

відновлення Міністерства сім’ї;

введення у шкільні програми предметів, спрямованих на підготовку молоді до створення міцних сімей, зокрема “Основ християнської етики” та курсів морально-патріотичного виховання;

створення соціально-економічних умов, що заохочували б сім’ї ставати багатодітними.

Також у зверненні пропонується встановити державні виплати при народженні дітей:

100 тис. грн — за першу дитину;

200 тис. грн — за другу;

300 тис. грн — за третю і кожну наступну дитину.

Окрім цього, депутати ініціюють створення державної програми обов’язкового безкоштовного надання житла сім’ям, у яких народилося п’ятеро і більше дітей.