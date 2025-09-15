Калуська громада завтра проведе в останню путь Героя Олександра Шулика

Завтра, 16 вересня, Калуська громада зустрічатиме і прощатиметься із полеглим Захисником України Олександром Шуликoм.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
О 10:00 від Калуської ЦРЛ вирушить траурна колона з тілом Героя, пише Правда.
Маршрут пролягатиме вулицями:
- Івано-Франківська,
- Бандери,
- Грушевського,
- Винниченка,
- проспект Лесі Українки,
- Б. Хмельницького,
- Молодіжна, 3 (заїзд до рідного дому Воїна),
- Литвина,
- С. Стрільців,
- Євшана,
- ПК «Мінерал».
О 10:45 у ПК «Мінерал» відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 14:00 від ПК «Мінерал», відправа — у соборі Всіх Святих Землі Української.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.