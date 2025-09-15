ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Калуська громада завтра проведе в останню путь Героя Олександра Шулика
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 11:45
Завтра, 16 вересня, Калуська громада зустрічатиме і прощатиметься із полеглим Захисником України Олександром Шуликoм.

О 10:00 від Калуської ЦРЛ вирушить траурна колона з тілом Героя, пише Правда.

Маршрут пролягатиме вулицями:

  • Івано-Франківська,
  • Бандери,
  • Грушевського,
  • Винниченка,
  • проспект Лесі Українки,
  • Б. Хмельницького,
  • Молодіжна, 3 (заїзд до рідного дому Воїна),
  • Литвина,
  • С. Стрільців,
  • Євшана,
  • ПК «Мінерал».

О 10:45 у ПК «Мінерал» відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 14:00 від ПК «Мінерал», відправа — у соборі Всіх Святих Землі Української.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

