Підтвердили загибель прикарпатця Олександра Шулика, який вважався зниклим безвісти

Воїн Олександр Шулик із міста Калуш на Івано-Франківщині вважався зниклим безвісти з січня 2023 року. Сьогодні надійшло офіційне сповіщення про те, що захисник загинув у Донецькій області.

Правда.ІФ з посиланням на Калуську міську раду.



Воїн на захист України став у липні 2022 року. Герой самовіддано служив водієм 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Із січня 2023 року вважався зниклим безвісти.

12 вересня 2025 року надійшло офіційне сповіщення про те, що солдат Олександр Шулик, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув 24 січня 2023 року в Донецькій області в результаті здійснення противником танкового обстрілу та спроби прориву позицій підрозділу.