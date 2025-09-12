На війні загинув прикарпатець Микола Будзан

“Відважний, сміливий та досвідчений воїн, який віддав життя за рідний край, за мирне небо над нашою землею. Висловлюю співчуття родині, друзям, товаришам і побратимам полеглого героя. Поділяю ваш біль і сумую разом з вами”, – йдеться у повідомленні.