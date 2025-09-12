ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув прикарпатець Микола Будзан

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 18:13
42-річний боєць загинув 10 вересня ід час виконання бойового завдання у Запорізькій області, зазнавши смертельного ураження внаслідок артилерійського обстрілу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на голову Калуської райдержадміністрації Жанну Табанець.

Микола Будзан служив номером обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони військової частини.

“Відважний, сміливий та досвідчений воїн, який віддав життя за рідний край, за мирне небо над нашою землею. Висловлюю співчуття родині, друзям, товаришам і побратимам полеглого героя. Поділяю ваш біль і сумую разом з вами”, – йдеться у повідомленні. 

