На війні загинув прикарпатець Микола Будзан

42-річний боєць загинув 10 вересня ід час виконання бойового завдання у Запорізькій області, зазнавши смертельного ураження внаслідок артилерійського обстрілу.
Пише Правда.ІФ з посиланням на голову Калуської райдержадміністрації Жанну Табанець.
Микола Будзан служив номером обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони військової частини.
“Відважний, сміливий та досвідчений воїн, який віддав життя за рідний край, за мирне небо над нашою землею. Висловлюю співчуття родині, друзям, товаришам і побратимам полеглого героя. Поділяю ваш біль і сумую разом з вами”, – йдеться у повідомленні.