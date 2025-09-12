Зграї вовків у Карпатах: популяція хижаків різко зросла під час війни

В Україні різко зросла популяція хижих тварин, насамперед вовків. За даними науковців, із початком повномасштабної війни у 2022 році кількість цих хижаків збільшилася майже вдвічі – з приблизно 2 тисяч до понад 4 тисяч особин.
Так, 11 грудня 2024 року фотопастка зафіксувала велику зграю вовків у Галицькому районі Івано-Франківської області, повідомили в УТМР.
Фахівці пояснюють таке зростання кількох чинниками: забороною на полювання, зменшенням антропогенного тиску, змінами у природоохоронному режимі та переміщенням населення внаслідок війни.
«Сьогодні це вже не просто статистика, а серйозне гуманітарно-екологічне випробування. Ми потребуємо збалансованих програм регулювання, комплексної стратегії мисливського контролю та міжнародної підтримки», – наголошують науковці.
Експерти підкреслюють, що врівноважена політика у сфері охорони дикої природи має враховувати як збереження біорізноманіття, так і безпеку місцевого населення.