У зв’язку із втратою на війні трьох захисників у Калуській громаді оголошено три дні жалоби. 14, 15 та 16 вересня скасовуються всі заплановані заходи.

Пише Правда.іф з посиланням на Калуська міська рада.

Солдат Іван Думінкевич служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин. На превеликий жаль, вірний військовій присязі Воїн 10 вересня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області: зазнав ураження під час артилерійського обстрілу та отримав поранення, несумісні з життям.

Солдат Микола Будзан служив у кулеметному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин. Вірний військовій присязі, Микола Будзан, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, 10 вересня 2025 року загинув у ході ведення оборонного бою з противником у Запорізькій області: зазнав ураження під час артилерійського обстрілу, отримав поранення, несумісні з життям.

Солдат Олександр Шулик із січня 2023 року вважався зниклим безвісти. Сьогодні надійшло офіційне сповіщення про те, що солдат Олександр Шулик, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув 24 січня 2023 року в Донецькій області в результаті здійснення противником танкового обстрілу та спроби прориву позицій підрозділу.

Жалоба триватиме від неділі, 14 вересня, до вівторка, 16 вересня, включно. Усі заплановані у громаді заходи на цей період скасовуються!

Про зустріч та похорон Героїв буде повідомлено додатково.