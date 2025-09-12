1 441 839 гривень: FIÏNKA спільно з фондом Help Heroes of Ukraine та Eneida Art зібрали кошти для українських воїнів

“Наші концерти обʼєднали тисячі українців в США, і основне – допоможуть врятувати життя! Дякуємо всім, хто був на концертах, дякуємо волонтерам, які долучилися до наших концертів і кожному, хто вклав частинку себе. Це цінно!”, – написала FIЇNKA у Facebook.