1 441 839 гривень: FIÏNKA спільно з фондом Help Heroes of Ukraine та Eneida Art зібрали кошти для українських воїнів

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 19:25
Такі результати туру артистки Америкою.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ірину Вихованець.

 Загалом, у США відбулися 4 сольні концерти та виступи на двох благодійних фестивалях – Uketoberfest у Чикаго та “Всі Свої” у Детройті. Зокрема, на останньому було зібрано 71 тисячу доларів.

“Наші концерти обʼєднали тисячі українців в США, і основне – допоможуть врятувати життя! Дякуємо всім, хто був на концертах, дякуємо волонтерам, які долучилися до наших концертів і кожному, хто вклав частинку себе. Це цінно!”, – написала FIЇNKA у Facebook.

