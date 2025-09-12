 Найкращі школи Івано-Франківська й області — їх рейтинг за результатами НМТ 2025

Освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл України на основі офіційних результатів національного мультипредметного тесту 2025 року. У рейтингу представлено 6560 шкіл, зокрема 295 шкіл Івано-Франківської області.
До рейтингу потрапили школи, які мають 11 клас, або ж третій рівень повної загальної середньої освіти, випускники якого складали НМТ 2025.
Найкращою школою Івано-Франківської області виявився Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, середній бал випускника школи на НМТ 2025 — 174,27.
“Для шкіл такий рейтинг – маркер успіху в підготовці до вступу до закладів вищої освіти та загального рівня освіти, а для батьків школярів — можливість обрати найкращу школу”.