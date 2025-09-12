На Донеччині загинув морпіх Назар Плугатор з Івано-Франківщини

Захищаючи Україну від ворога, загинув Назар Плугатор, 1997 р.н. із села Вільшаниця Тисменицької громади на Івано-Франківщині.
Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада
Плугатор Назар Михайлович народився 03 червня 1997 року. У 2023 році став на захист нашої держави. Був матросом, водієм-електриком в/ч А2802.
Загинув 10 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.
“Тисменицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника, який віддав життя за Україну.
Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль важкої втрати!” – йдеться у дописі.