На Донеччині загинув морпіх Назар Плугатор з Івано-Франківщини

Захищаючи Україну від ворога, загинув Назар Плугатор, 1997 р.н. із села Вільшаниця Тисменицької громади на Івано-Франківщині.

Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада

Плугатор Назар Михайлович народився 03 червня 1997 року. У 2023 році став на захист нашої держави. Був матросом, водієм-електриком в/ч А2802.

Загинув 10 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.