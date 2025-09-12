Івано-Франківська облрада призначила трьох керівників у заклади культури, а в медичні – провалила



12 вересня на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати розглянули низку кадрових питань у комунальних закладах.

Так, визнали роботу директора Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська ґражда» Василя Лосюка задовільною та залишили його на посаді до завершення воєнного стану. «За» проголосували 56 депутатів, передає “Бліц-Інфо”.

Таке саме рішення ухвалили щодо Василя Романця, якого знову призначили директором “Музею мистецтв Прикарпаття” до проведення конкурсу, але не довше ніж 12 місяців після скасування воєнного стану.

Обидва керівників тривалий час були з приставкою “в.о”, адже попередні контракти у них завершились у попередні роки. Відтак, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич дорікнув апарату ОДА нефаховою роботою, адже законодавство передбачає, що керівника потрібно призначити не пізніше як через пів року після завершення попереднього контракту.

Також депутати призначили історикиню та науковицю Марію Середюк на посаду директорки Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. До слова, кандидатуру Марії Середюк подавала не Івано-Франківська ОДА, а профільна комісія обласної ради. Як пояснив Олександр Сич, музей з минулого року залишився без керівника, тож Івано-Франківське обласне товариство “Меморіал” запропонувало призначити Марію Середюк.

“Оскільки “Меморіал” є співзасновником музею, а насправді – його головним засновником, то вони мають таке право. Оскільки від ОДА не надходило інших подань на цю посаду протягом терміну, відколи завершився попередній контракт, профільна комісія підтримала кандидатур Марії Середюк та винесла рішення на розгляд сесії. Далі – рішення за депутатами”, – звернувся Олександр Сич.

Відтак, рішення підтримали 56 депутатів.

Водночас кадрові питання у сфері медицини підтримки у залі не знайшли. За словами керівниці департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександри Бойчук, усі подані кандидати вже кілька місяців виконують обов’язки керівників у відповідних закладах. Проте жодна з запропонованих кандидатур не набрала необхідної кількості голосів:

Так, призначення Володимира Бориса на посаду керівника Прикарпатського клінічного центру паліативної допомоги отримало лише 42 голоси «за» із необхідних 43. А от кандидатуру Сергія Василишина на посаду керівника КНП “Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” підтримали лише 25 голосів. Призначення Едуарда Орищенка на посаду КНП “Обласна база спеціального медичного постачання” підтримали лише 23 депутати, 1 – проти, тож рішення не прийнято.