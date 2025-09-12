ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пам’ять героя, свічки, військовий в камуфляжі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Захищаючи Україну, загинув прикарпатський воїн Іван Думінкевич

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 17:59
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Іван Думінкевич народився у 1983 році. Служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найди.

Воїн загинув 10 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області — він зазнав ураження під час артилерійського обстрілу та отримав поранення, несумісні з життям.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Захисника. Вічна пам’ять і слава Герою — Івану Думінкевичу», — йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ