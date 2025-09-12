Захищаючи Україну, загинув прикарпатський воїн Іван Думінкевич

Іван Думінкевич народився у 1983 році. Служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найди.

Воїн загинув 10 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області — він зазнав ураження під час артилерійського обстрілу та отримав поранення, несумісні з життям.