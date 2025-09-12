На Прикарпатті розшукують 15-річного Ігоря Галька

До Калуського РВП щойно звернулася громадянка Вайда Галина Юріївна, жителька м. Калуш. Вона просить допомогти встановити місцезнаходження свого підопічного, над яким здійснює опіку, – Галька Ігоря Васильовича, 19.06.2010 р.н. (телефону хлопчик не має).

Пише Правда.ІФ з посиланням Андрія Найду.

Хлопець сьогодні о 12:15 вийшов із Калуського ліцею № 2 та побіг у невідомому напрямку.

Прикмети: одягнений у чорні шорти та чорну футболку.

Дитина проблемна, часто конфліктує з іншими дітьми у дворі та школі.

Раніше вже втікав з дому (09.12.2024 року). Міг піти в сторону м. Івано-Франківськ або в сторону с. Медині (раніше перебував там у притулку), також може гуляти біля колій у м. Калуш.

Якщо хтось бачив хлопця – телефонуйте до поліції!