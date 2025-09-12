ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди стоять у приміщенні, групове фото.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відкрили нову лабораторію та сучасну сонячну станцію: ІФНТУНГ відзначив 58-му річницю від дня заснування. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
12/09/2025 17:51
Сьогодні, 12 вересня, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відсвяткував своє 58-річчя. День університету об’єднався у двох святах: Різдво Пресвятої Богородиці (саме 21 вересня за старим стилем відзначав річницю виш) та День працівника нафтогазової та нафтопереробної галузі (традиційно відзначається другої неділі вересня).

Про це пише Правда.іф з місця події.

За час існування виш підготував десятки тисяч фахівців для нафтогазової галузі, енергетики, IT, будівництва, економіки, туризму та публічного управління. І цього року, не зважаючи на всі виклики, до студентських лав університету приєднаються понад 2 тисячі нових студентів.

Свято розпочалося хвилиною мовчання за загиблими в українсько-російській війні захисниками і традиційним молебнем біля Ротонди Матері Божої, яка стала символом духовної єдності студентів, викладачів та випускників.

Ікона Богородиці біля прапорів і квітів
Група людей на офіційній урочистій події
Люди стоять з руками на серцях у будівлі.
Люди з рукою на серці стоять у залі.
Священики в церкві під час служби
Група людей на офіційному заході в залі
Четверо чоловіків у ділових костюмах на заході.
Чоловіки в костюмах на публічному заході, натовп ззаду.
Група людей на офіційному заході в будівлі
Група людей на публічному заході в приміщенні
Група студентів на церемонії відкриття.
Група людей на заході в приміщенні
Урочистий захід з прапором ЄС та учасниками.
Священики на церковній службі перед людьми
Священники та люди на церемонії в залі
Чоловіки в чорних мантіях співають на церемонії
Учні у формі на шкільних зборах
Люди моляться на зібранні у приміщенні
Ділова зустріч чоловіків у костюмах в приміщенні.
Церемонія благословення з священником
Група чоловіків в офіційному одязі на заході
Освячення приміщення священником перед людьми

Подія об’єднала представників духовенства, нафтогазової галузі, керівництво івано-франківських ЗВО та Херсонського державного університету.

Відкриття нових об’єктів

У рамках святкувань презентували кілька важливих для розвитку університету проєктів. Зокрема, відбулося відкриття сучасної сонячної станції, реалізованої за підтримки компанії ДТЕК Нафтогаз.

“Це не лише крок до енергоефективності та екологічної відповідальності, а й символ нового вектору розвитку вишу”, – відзначили в університеті.

У головному корпусі відкрили оновлене фойє, відремонтоване завдяки партнерству з ДТЕК Нафтогаз.

А також в одному із корпусів університету, на кафедрі комп’ютеризованого машинобудування, було урочисто відкрито й освячено навчальну лабораторію гідропневмоавтоматики, обладнану спільно з компанією “Моторімпекс“..

Ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик урочисто відкрив нову лабораторію разом з представником партнерської компанії Володимиром Скаб’яком.

Відкриття аудиторії в університеті, зібрання людей.
Освячення лабораторії в професійно-технічному навчальному закладі
Плакати з апаратурою керування на стіні.
Група людей перед логотипом MOTORIMPEX.
Групове фото співробітників компанії MOTORIMPEX
Група людей на зустрічі у приміщенні
Церемонія відкриття з перерізанням стрічки.
Виставка гідравлічного обладнання та стендів на стіні.
Гідравлічні компоненти на столі
Стенд із трубами у кімнаті лабораторії
Стільці з логотипом MOTORIMPEX у кімнаті
Гідравлічні компоненти на столі в майстерні
Група людей на підписанні важливої угоди в офісі.

Ректор Ігор Чудик: “Ми дивимося у майбутнє”

Ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик наголосив, що святкування поєднує у собі як вшанування історії університету, так і амбітні плани розвитку:

“Святкуючи цього року, ми, звичайно, дивимося з перспективою у майбутнє. Ми оцінюємо минуле, яке сьогодні сприймається як історія, і трансформуємо висновки у конкретні кроки”.

Він також підкреслив, що університет успішно відновлюється після ракетного удару, а також розширює можливості для студентів:

“Маємо амбітні цілі, і реальним кроком сьогодні є наш цьогорічний набір. Ми отримали хороший фідбек від абітурієнтів. Це свідчить, що інженерна освіта починає відроджуватися”.

Інтерв’ю з чоловіком у костюмі.
Чоловік в костюмі на пресконференції
Чоловік біля ікони виступає з промовою

Вітання від партнерів та колег

З нагоди річниці університет привітали представники нафтогазової галузі та освітянської спільноти.

Представник компанії ДТЕК Нафтогаз Іван Гафич зазначив:

“Університет нафти і газу – один із найкращих у країні. Його дипломи відкривають двері в багатьох країнах світу, а випускники працюють на провідних підприємствах. Ми й надалі будемо співпрацювати та підтримувати розвиток цього вишу”.

Чоловік у синьому піджаку на конференції

Слова привітання висловили проректор Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Едуард Лапковський, ректор Медичного національного університету Роман Яцишин, ректор Херсонського національного університету Олександр Співаковський та багаторічний ексректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський.

Чоловік виступає на заході біля прапора України.
Чоловіки обмінюються подарунками на урочистості біля прапора.
Двоє чоловіків показують ікону та картину.
Двоє чоловіків презентують яскраву картину в рамці.

“Сьогоднішній день – це не просто святкування, а день подяки тим, хто створював, розвиває і продовжує будувати цей потужний заклад. Завдяки вам ми разом формуємо сильну нафтогазову галузь і непереможну Україну”, – зазначив Роман Яцишин.

Чоловік у костюмі, виступ на заході з іконою.
Світлова мапа України із підсвіткою.
Карта газопостачання Львівської та Івано-Франківської областей
Силует нафтової помпи на прозорому вікні.

