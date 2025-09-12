Відкрили нову лабораторію та сучасну сонячну станцію: ІФНТУНГ відзначив 58-му річницю від дня заснування. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 12 вересня, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відсвяткував своє 58-річчя. День університету об’єднався у двох святах: Різдво Пресвятої Богородиці (саме 21 вересня за старим стилем відзначав річницю виш) та День працівника нафтогазової та нафтопереробної галузі (традиційно відзначається другої неділі вересня).

Про це пише Правда.іф з місця події.

За час існування виш підготував десятки тисяч фахівців для нафтогазової галузі, енергетики, IT, будівництва, економіки, туризму та публічного управління. І цього року, не зважаючи на всі виклики, до студентських лав університету приєднаються понад 2 тисячі нових студентів.

Свято розпочалося хвилиною мовчання за загиблими в українсько-російській війні захисниками і традиційним молебнем біля Ротонди Матері Божої, яка стала символом духовної єдності студентів, викладачів та випускників.

Подія об’єднала представників духовенства, нафтогазової галузі, керівництво івано-франківських ЗВО та Херсонського державного університету.

Відкриття нових об’єктів

У рамках святкувань презентували кілька важливих для розвитку університету проєктів. Зокрема, відбулося відкриття сучасної сонячної станції, реалізованої за підтримки компанії ДТЕК Нафтогаз.

“Це не лише крок до енергоефективності та екологічної відповідальності, а й символ нового вектору розвитку вишу”, – відзначили в університеті.

У головному корпусі відкрили оновлене фойє, відремонтоване завдяки партнерству з ДТЕК Нафтогаз.

А також в одному із корпусів університету, на кафедрі комп’ютеризованого машинобудування, було урочисто відкрито й освячено навчальну лабораторію гідропневмоавтоматики, обладнану спільно з компанією “Моторімпекс“..

Ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик урочисто відкрив нову лабораторію разом з представником партнерської компанії Володимиром Скаб’яком.

Ректор Ігор Чудик: “Ми дивимося у майбутнє”

Ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик наголосив, що святкування поєднує у собі як вшанування історії університету, так і амбітні плани розвитку:

“Святкуючи цього року, ми, звичайно, дивимося з перспективою у майбутнє. Ми оцінюємо минуле, яке сьогодні сприймається як історія, і трансформуємо висновки у конкретні кроки”.

Він також підкреслив, що університет успішно відновлюється після ракетного удару, а також розширює можливості для студентів:

“Маємо амбітні цілі, і реальним кроком сьогодні є наш цьогорічний набір. Ми отримали хороший фідбек від абітурієнтів. Це свідчить, що інженерна освіта починає відроджуватися”.

Вітання від партнерів та колег

З нагоди річниці університет привітали представники нафтогазової галузі та освітянської спільноти.

Представник компанії ДТЕК Нафтогаз Іван Гафич зазначив:

“Університет нафти і газу – один із найкращих у країні. Його дипломи відкривають двері в багатьох країнах світу, а випускники працюють на провідних підприємствах. Ми й надалі будемо співпрацювати та підтримувати розвиток цього вишу”.

Слова привітання висловили проректор Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Едуард Лапковський, ректор Медичного національного університету Роман Яцишин, ректор Херсонського національного університету Олександр Співаковський та багаторічний ексректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський.