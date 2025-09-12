ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську проводитимуть навчання для ветеранів “Рівний рівному”
Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 17:17
На Івано-Франківщині стартує другий набір програми “Рівний рівному” для ветеранів. Навчання проходитиме 19–21 вересня.

Навчання проводять два сертифіковані тренери, ветерани та психологиня з бойовим досвідом, пише Галка.

Формат “рівний рівному” створить атмосферу довіри, підтримки й дозволяє ділитися власним досвідом, що сприяє адаптації до цивільного життя.

Реєстрація – за посиланням.

Заявки приймають до 12 вересня. Результати оголосять 15 вересня.

