У Франківську проводитимуть навчання для ветеранів “Рівний рівному”

На Івано-Франківщині стартує другий набір програми “Рівний рівному” для ветеранів. Навчання проходитиме 19–21 вересня.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Навчання проводять два сертифіковані тренери, ветерани та психологиня з бойовим досвідом, пише Галка.
Формат “рівний рівному” створить атмосферу довіри, підтримки й дозволяє ділитися власним досвідом, що сприяє адаптації до цивільного життя.
Реєстрація – за посиланням.
Заявки приймають до 12 вересня. Результати оголосять 15 вересня.