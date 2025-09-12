ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Загинув водій легковика: на Рогатинщині трапилося смертельна ДТП

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 16:40
12 вересня о 15:10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Конюшки, що на території Рогатинської громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що сталося зіткнення легкового автомобіля «Mazda» та вантажівки.

Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

За кермом вантажівки був мешканець Львівської області 1961 року народження. Поліцейські перевіряють його на стан алкогольного сп’яніння.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та з’ясовують усі обставини аварії.

