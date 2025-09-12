На Прикарпатті викрили чоловіка, в якого вилучили автомат та понад 350 набоїв, серед яких — бронебійні

Правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно придбав та зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області встановили, що 53-річний мешканець Снятина зберігав незареєстровані небезпечні предмети за місцем проживання. У домоволодінні фігуранта поліцейські провели обшук. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили автомат АКС-74 калібру 5,45 мм і понад 360 бойових набоїв, серед яких — бронебійні.

Зброю та боєприпаси чоловік тримав у сейфі без передбаченого законом дозволу. Усе вилучене направлено на експертизу. Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Поліцейські наразі встановлюють всі обставини незаконного придбання та погодження вогнепальної зброї та боєприпасів.