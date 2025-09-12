Наїхав на жінку: на вулиці Івасюка трапилася ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 вересня близько 15:45 на вулиці Івасюка, що в обласному центрі.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, водій «Daewoo Matiz», 37 – річний франківець, рухаючись вулицею Івасюка у напрямку вулиці Хоткевича, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на 45-річну жінку – пішохода, яка рухалася пішохідним тротуаром.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.

Водія перевірено на стан сп`яніння – тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.