Компания Антона Шухнина демонстрирует позицию социально ответственного бизнеса

Сегодня украинские компании ежедневно сталкиваются с многочисленными вызовами и вынуждены искать эффективные решения. Умение преодолевать трудности, одновременно развивая бизнес и находя новые возможности, становится одной из главных составляющих успеха. Именно благодаря такому подходу Domino Group уже более двадцати лет удерживает лидерские позиции на рынке модной индустрии Украины. Статус ведущего fashion-ритейлера страны — это результат упорного труда команды и стратегического развития бренда.

Продажи в Domino развиваются через флагманские бутики в Киеве и Одессе, а также благодаря удобному интернет-магазину, доступному из любого уголка страны. Ассортимент насчитывает около 200 мировых люксовых брендов, коллекции которых поражают разнообразием и изысканным вкусом. Опытные байеры Domino тщательно подбирают лучшие вещи, чтобы даже самые взыскательные ценители моды могли найти что-то особенное. В магазинах всегда рядом профессиональные стилисты, которые знают все модные тенденции и охотно делятся советами, помогая создать безупречный образ. Онлайн-магазин разработан с таким же вниманием к деталям: интуитивный поиск, удобные фильтры, высокое качество фотографий и демонстрация готовых образов помогают легко представить, как вещь будет смотреться в вашем гардеробе. Благодаря этому шопинг с Domino превращается в настоящее стильное путешествие, которое вдохновляет и доставляет удовольствие.

Важные действия компании Домино

Domino давно известен как бренд, олицетворяющий моду и стиль, однако сегодня компания выходит за пределы индустрии и усиливает свою общественную роль. Благодаря инициативам Антона Шухнина Домино активно присоединяется к поддержке Вооруженных сил Украины, доказывая, что ответственность перед обществом является обязательной составляющей современного предпринимательства.

По мнению руководителя, помощь военным не может быть делом только отдельных людей или организаций — это общая миссия всего бизнес-сообщества. Именно с этой целью Domino проводит специальные кампании, когда вся прибыль в определенные дни направляется на нужды армии. Шухнин подчеркивает: каждая компания способна найти свой формат участия, но именно объединенные усилия приносят самый быстрый и весомый результат — победу.

Формирование модной культуры в Украине

Команда Domino ежегодно формирует подборку самых интересных новинок из ведущих коллекций. Для бренда важно не просто предлагать одежду, но и формировать эстетику и развивать модную культуру в Украине. Каждый сезон подводится итог выходом лукбука — вдохновенного гида для тех, кто ценит стиль. В нем сочетаются актуальные тенденции, истории о брендах и десятки идей для собственных образов, что превращают издание в настоящую «модную энциклопедию». Это результат кропотливой работы стилистов и байеров, благодаря которым каждый выпуск становится ценным источником знаний и вдохновения.

В то же время социальные сети Domino превратились в площадку, где постоянно бурлит мода. Здесь появляются самые свежие новости индустрии, раскрываются истории брендов, выходят интервью с известными личностями и специальные форматы вроде Domino Day. Во время этих событий команда вместе с гостями создает новые образы и делится мнениями о стиле, бизнесе и современных трендах. Такой подход делает бренд более открытым и близким к своей аудитории. Domino доказывает, что люксовый шопинг может приносить не только удовольствие, но и вдохновение.