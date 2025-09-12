У Буковелі ветерани пройшли національний відбір до “Strong Spirit’s Games 2025” в Іспанії 

У Буковелі ветерани змагалися за місця у Національній збірній, яка представить Україну на “Strong Spirit’s Games” у Мадриді

У Буковелі відбувся національний відбір до міжнародних спортивних змагань серед ветеранів війни “Strong Spirit’s Games 2025”. Подія зібрала понад 200 учасників та учасниць, які отримали поранення або травми внаслідок бойових дій та пройшли регіональні етапи, пишуть Версії.

Організатори та формат змагань

Захід організували Федерація стронгмену України спільно з Міністерством у справах ветеранів та Міністерством внутрішніх справ. Мета змагань – підтримка ветеранів через спорт, їхня адаптація після поранень і зміцнення патріотичного духу суспільства.

“Сильні України”, “Звитяга нескорених”, “Київ незламний” – це ті рейтингові турніри, які пройшли наші ветерани і ветеранки та збирали свої дорогоцінні бали”, — сказав народний депутат, почесний президент Федерації стронгмену України та головний суддя змагань Василь Вірастюк.

Хто увійшов до збірної

За словами Вірастюка, переможці фінального етапу потрапили до Національної збірної України.

“Наші ветерани і ветеранки боролися за місце у складі 62-х учасників, які незабаром візьмуть участь у міжнародних змаганнях в Іспанії”, — зазначив він.

Змагання у Буковелі стали вирішальними для відбору команди, що представить Україну на «Strong Spirit’s Games – 2025» у Мадриді.

Адаптивні види спорту

Учасники фінального відбору змагалися в особистому заліку у дев’яти адаптивних дисциплінах. Програма включала жим лежачи, веслування на тренажері, ривок та жим гирі, вправи на ейрбайку та інші види.

Деякі ветерани беруть участь у цих змаганнях не вперше.

“Це вже мій другий сезон. Я знову тут, я знову хочу поїхати в Іспанію, але щоб сюди потрапити, потрібно цілий рік працювати, брати участь у змаганнях «Сильні України» і мотивувати інших”, — сказав ветеран Михайло Дроботенко, призер «Strong Spirit’s Games» та фестивалю Arnold Classic Europe.

Розвиток адаптивного спорту

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила на важливості залучення ветеранів до спортивної спільноти.

“У нас були змагання по всій країні, і все більше нових ветеранів доєднуються до спортивної спільноти. І ми бачимо, як людина приходить в одному психологічному стані, а потім стає драйвером і в команді, і в себе вдома”, — зазначила вона.

Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько підкреслив, що спорт є важливим інструментом реабілітації.

“Ми змінили філософію взагалі підходу держави до наших захисників і об’єднуємо всі спроможності та можливості нашої держави, органів місцевого самоврядування для того, щоб максимально мультиплікувати ефект для відновлення воїнів”, — наголосив він.

Значення міжнародних змагань

«Strong Spirit’s Games» — це перші міжнародні змагання для ветеранів війни з тяжкими пораненнями, започатковані Україною. Вони щороку проходять в Іспанії у межах міжнародного спортивного фестивалю Arnold Classic Europe, заснованого Арнольдом Шварценеггером.

Участь українських ветеранів у цих змаганнях демонструє їхню стійкість, адаптацію через спорт та готовність представляти країну на міжнародній арені.