Городенків та Чернелицька громада зустріли загиблих захисників Івана Рудяка та Василя Лиска

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 16:05
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м. Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за полеглими воїнами.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірних синів України.

Нехай їхні душі знайдуть вічний спокій, а Господь прийме їх до Свого Царства Небесного.

Тіла Героїв буде доставлено до рідних домівок, де відправлять панахиди за спокій їхніх душ.

Церемонія прощання відбудеться завтра, у суботу:

  • о 11:00 год. у селі Корнів — з Рудяком Іваном Івановичем,
  • о 12:00 год. у селі Росохач — з Лиском Василем Івановичем.
Люди з парасолями під дощем.
Церемонія прощання з загиблим під дощем
Військовий обряд прощання з полеглими, прапори України.
Церемонія прощання з військовими під дощем.
Люди під парасольками біля прапорів і хліба.
Церковна процесія з жовто-блакитним покривалом та військовим.
Люди під дощем із парасолями на вулиці.
Прощання з полеглим військовим, церемонія з прапором.
Військові несуть труну, накриту прапором України.
Автомобілі на дощовій вулиці біля будинків.
Портрет чоловіка у військовій формі.

