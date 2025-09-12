Городенків та Чернелицька громада зустріли загиблих захисників Івана Рудяка та Василя Лиска

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м. Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за полеглими воїнами.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.
У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірних синів України.
Нехай їхні душі знайдуть вічний спокій, а Господь прийме їх до Свого Царства Небесного.
Тіла Героїв буде доставлено до рідних домівок, де відправлять панахиди за спокій їхніх душ.
Церемонія прощання відбудеться завтра, у суботу:
- о 11:00 год. у селі Корнів — з Рудяком Іваном Івановичем,
- о 12:00 год. у селі Росохач — з Лиском Василем Івановичем.