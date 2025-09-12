Городенків та Чернелицька громада зустріли загиблих захисників Івана Рудяка та Василя Лиска

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м. Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за полеглими воїнами.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірних синів України.

Нехай їхні душі знайдуть вічний спокій, а Господь прийме їх до Свого Царства Небесного.

Тіла Героїв буде доставлено до рідних домівок, де відправлять панахиди за спокій їхніх душ.

Церемонія прощання відбудеться завтра, у суботу: