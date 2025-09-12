Наступного тижня у Івано-Франківську пройде масштабний IF IT FORUM 2025

У суботу, 20 вересня, в Івано-Франківську відбудеться IF IT FORUM 2025. Ця масштабна подія вже не вперше об’єднає в одному просторі топових представників бізнесу та ІТ-індустрії. Організатори: Івано-Франківський ІТ Кластер, Івано-Франківська торгово-промислова палата, компанія SoftServe.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Цього разу майже два десятки лідерів думок та експертів зберуться у Франківському драмтеатрі. Також – підприємці, стартапери, інвестори та ІТ-фахівці з України та Європи. Вони мають обговорити, як сучасні технології та штучний інтелект трансформують бізнес і загалом наше майбутнє, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Реєстрація та деталі — ifitforum.com (https://ifitforum.com/)
Унікальність заходу – саме в поєднанні технологій і культури. Сцени театру стануть платформою для обговорення сучасних цифрових викликів, а його мистецька атмосфера надихатиме учасників на креативні рішення.
Подія буде корисною для власників і менеджерів ІТ-компаній, інвесторів, підприємців, представників влади, студентів – усіх, хто цікавиться технологіями та бізнесом.
У програмі:
- Два потоки виступів з панельними дискусіями:
- Цифрові стратегії: бізнес, маркетинг, інновації.
- Технології та майбутнє.
- Практичні воркшопи та реальні кейси.
- Partners&StartUP EXPO.
- B2B-нетворкінг та партнерства з бізнесами України та ЄС.
- Гала-вечір з переглядом культового рок-мюзиклу «Наталка Полтавка».
Отже: 20 вересня, субота, Франківський драмтеатр. Детальна програма форуму – за посиланням. (https://ifitforum.com/#program)
Атмосфера театру надихає на креативні рішення та ідеї. До зустрічі на IF IT FORUM 2025!