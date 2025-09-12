Наступного тижня у Івано-Франківську пройде масштабний IF IT FORUM 2025

У суботу, 20 вересня, в Івано-Франківську відбудеться IF IT FORUM 2025. Ця масштабна подія вже не вперше об’єднає в одному просторі топових представників бізнесу та ІТ-індустрії. Організатори: Івано-Франківський ІТ Кластер, Івано-Франківська торгово-промислова палата, компанія SoftServe.

Цього разу майже два десятки лідерів думок та експертів зберуться у Франківському драмтеатрі. Також – підприємці, стартапери, інвестори та ІТ-фахівці з України та Європи. Вони мають обговорити, як сучасні технології та штучний інтелект трансформують бізнес і загалом наше майбутнє, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реєстрація та деталі — ifitforum.com (https://ifitforum.com/)

Унікальність заходу – саме в поєднанні технологій і культури. Сцени театру стануть платформою для обговорення сучасних цифрових викликів, а його мистецька атмосфера надихатиме учасників на креативні рішення.

Подія буде корисною для власників і менеджерів ІТ-компаній, інвесторів, підприємців, представників влади, студентів – усіх, хто цікавиться технологіями та бізнесом.

У програмі:

Два потоки виступів з панельними дискусіями:

Цифрові стратегії: бізнес, маркетинг, інновації.

Технології та майбутнє.

Практичні воркшопи та реальні кейси.

Partners&StartUP EXPO.

B2B-нетворкінг та партнерства з бізнесами України та ЄС.

Гала-вечір з переглядом культового рок-мюзиклу «Наталка Полтавка».

Отже: 20 вересня, субота, Франківський драмтеатр. Детальна програма форуму – за посиланням. (https://ifitforum.com/#program)

Атмосфера театру надихає на креативні рішення та ідеї. До зустрічі на IF IT FORUM 2025!