Пробивати колеса чи викликати батьків? Франківців питають, що роботи з водіями самокатів в середмісті

В Івано-Франківську місцева влада та активісти ініціювали анонімне опитування серед жителів міста щодо можливих заходів впливу на порушників правил дорожнього руху в центрі міста – зокрема тих, хто їздить на самокатах, електровелосипедах та роверах.

Учасників опитування просять висловити свою думку щодо того, як реагувати на порушників.

Серед варіантів:

забирати транспортний засіб у порушника,

накладати штрафи,

організовувати виправні роботи на комунальних підприємствах,

встановлювати обмежувальні знаки

передавати питання поліції.

Також передбачені заходи для неповнолітніх: наприклад, викликати батьків на бесіду. Деякі варіанти мають гумористичне забарвлення, на кшталт:

«най їздять куди хочуть»

«пробивати колеса».

Мета опитування – визначити найефективніші та найсправедливіші способи забезпечення безпеки пішоходів у центральній частині міста, не порушуючи при цьому права громадян.