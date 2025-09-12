ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пробивати колеса чи викликати батьків? Франківців питають, що роботи з водіями самокатів в середмісті
Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 15:40
В Івано-Франківську місцева влада та активісти ініціювали анонімне опитування серед жителів міста щодо можливих заходів впливу на порушників правил дорожнього руху в центрі міста – зокрема тих, хто їздить на самокатах, електровелосипедах та роверах.

Учасників опитування просять висловити свою думку щодо того, як реагувати на порушників.

Серед варіантів:

  • забирати транспортний засіб у порушника,
  • накладати штрафи,
  • організовувати виправні роботи на комунальних підприємствах,
  • встановлювати обмежувальні знаки
  • передавати питання поліції.

ДО ТЕМИ: В Івано-Франківську планують обмежити рух електросамокатів і велосипедів у центрі міста

Також передбачені заходи для неповнолітніх: наприклад, викликати батьків на бесіду. Деякі варіанти мають гумористичне забарвлення, на кшталт:

  • «най їздять куди хочуть»
  • «пробивати колеса».

Мета опитування – визначити найефективніші та найсправедливіші способи забезпечення безпеки пішоходів у центральній частині міста, не порушуючи при цьому права громадян.

