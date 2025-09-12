Пробивати колеса чи викликати батьків? Франківців питають, що роботи з водіями самокатів в середмісті

В Івано-Франківську місцева влада та активісти ініціювали анонімне опитування серед жителів міста щодо можливих заходів впливу на порушників правил дорожнього руху в центрі міста – зокрема тих, хто їздить на самокатах, електровелосипедах та роверах.
Учасників опитування просять висловити свою думку щодо того, як реагувати на порушників.
Серед варіантів:
- забирати транспортний засіб у порушника,
- накладати штрафи,
- організовувати виправні роботи на комунальних підприємствах,
- встановлювати обмежувальні знаки
- передавати питання поліції.
Також передбачені заходи для неповнолітніх: наприклад, викликати батьків на бесіду. Деякі варіанти мають гумористичне забарвлення, на кшталт:
- «най їздять куди хочуть»
- «пробивати колеса».
Мета опитування – визначити найефективніші та найсправедливіші способи забезпечення безпеки пішоходів у центральній частині міста, не порушуючи при цьому права громадян.