Алікотестер показує рівень алкоголю 2.73 проміле
Диван на коліщатках в темній вітальні

П’яний за кермом: 11 вересня на вул. Бандери нетверезий водій спричинив ДТП

Автор: Уляна Роднюк
12/09/2025 15:22
Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Бандери. За словами заявника, водій автомобіля Chevrolet не дотримався безпечної швидкості та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Під час спілкування з 38-річним водієм Chevrolet, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 2.73 проміле алкоголю.

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

Пошкоджене чорне авто на парковці

