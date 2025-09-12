У Франківську оголосили набір на III літературну резиденцію імені Олега Лишеги

Програма промоції читання «Текстура» оголошує набір на III літературну резиденцію для письменників і перекладачів імені Олега Лишеги. Резиденція спрямована на письменників, перекладачів і культурних менеджерів.

З 13 жовтня по 13 листопада троє резидентів перебуватимуть у місті, долучаться до роботи зі спадщиною Олега Лишеги, а також зможуть працювати над власними проєктами.

Резиденція передбачає:

залученість до спільного проєкту – архівування спадщини Олега Лишеги;

дослідження цифрових і друкованих матеріалів про письменника;

дві поїздки в міста, важливі та близькі поету;

залученість у культурний вир Івано-Франківська;

простір для роботи над власними проєктами;

участь у фінальній публічній події з презентацією напрацювань.

Кураторка й команда резиденції сприятимуть, аби резиденти налагоджували контакти з ключовими постатями культурної спільноти Івано-Франківська.

Особливістю III резиденції є залученість учасників до спільного проєкту — архівування спадщини Олега Лишеги. Це включатиме роботу з архівами, цифровими й паперовими джерелами, а також фіксування спогадів сучасників автора.

Період 1970-х є малодослідженим, осмисленим та просто зафіксованим в історії української літератури. Навіть сам термін «витіснене покоління», запропонований в однойменній антології Іваном Андрусяком, викликає суперечності у дослідників. Однак у цій ґенерації є такі сильні яскраві особистості, як Олег Лишега, який продовжує впливати та надихати нові покоління письменників, – пояснює кураторка ІІІ резиденції Анна Ютченко.

На час резиденції організатори забезпечують:

проживання у комфортній квартирі в межах міста;

стипендії, які включатимуть витрати на логістику;

кураторський супровід основних активностей.

Подавати заявки на участь запрошують усіх, хто працює з поезією, прозою чи перекладом або опікується культурними проєктами. Однак перевага під час відбору надаватиметься аплікантам із прифронтових міст і регіонів.

Резиденція – це прагнення зав’язати вузлики пам’яті й творчості, поєднати різні покоління діячів культури. «Текстура» хоче вкорінити постать Олега Лишеги у контексті міста та розширити зв’язок з авторами витісненого покоління. І навчатися жити так уважно й повно, як умів він, – каже координаторка програми промоції читання «Текстура» Ярина Микитин.

Прийом заявок відкритий до 22 вересня включно. Оголошення результатів заплановане на 30 вересня.

Усіх охочих просять заповнити заявку: https://forms.gle/1Tq1TGq6T7tqP4GR8

У разі виникнення додаткових запитань: [email protected]

Літературну резиденцію імені Олега Лишеги реалізує програма «Текстура» в межах платформи «Тепле місто» за підтримки Фундації ЗМІN.

У 2023 році «Текстура» започаткувала резиденцію в Івано-Франківську, пов’язала її з іменем поета, письменника, перекладача Олега Лишеги.