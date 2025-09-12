Франківців запрошують на безплатний курс про гранти

У Івано-Франківську стартує курс тренінгів «Гранти без міфів. Формула успіху, яку не пишуть у підручниках».

Про це розказали організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр.

Програма допоможе підприємцям та всім, хто планує започаткувати власну справу, дізнатися, як шукати гранти, правильно писати заявки та підвищувати свої шанси на фінансування. Участь безоплатна. Старт 12 вересня.

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, все більше франківців хочуть відкрити власну справу, але мають складнощі з отриманням фінансування. Саме для таких містян вирішили створити безоплатний курс лекцій.

«Відкрити власну справу в умовах війни непросто. Але можливості є. На курсі ми не говоритимемо сухою мовою підручників. Ми розберемо реальні кейси, подивимося, як працюють успішні заявки, і навчимося писати власні. Це інструменти, якими може користуватися кожен», — зазначає Оксана Кузьменко.

Курс проведе експертка з грантових програм, яка допомогла десяткам підприємців отримати фінансування. Учасники дізнаються:

які види грантів існують і кому вони доступні;

як писати заявку так, щоб вона справила враження на експертів;

як правильно оформлювати документи, щоб не втратити шанс на фінансування.

Перший тренінг відбудеться у п’ятницю, 12 вересня, о 16:30 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.